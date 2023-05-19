Samanyolu Haber /Spor / Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı /19 Mayıs 2023 22:07

Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, New York'ta yoğun bakıma kaldırıldı.

SHABER3.COM

Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u çalıştırmış olan Alman teknik direktör Christoph Daum’un yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Alman televizyon kanalı RTL’in haberine göre bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki çalıştırıcı, New York’ta yoğun bakıma kaldırıldı. Kanalın röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığı Christoph Daum’un “Ne yazık ki şu anda New York’ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız” dediği belirtildi.

Christoph Daum, Türkiye’de Fenerbahçe ile iki, Beşiktaş ile ise bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Alman teknik direktörün Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

FENERBAHÇE TESİSLERİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Christoph Daum, mayıs ayının başında İstanbul’a gelmiş ve Fenerbahçe Kulübü’ne ziyarette bulunmuştu.

Can Bartu Tesisleri’ni gezen Alman çalıştırıcı, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla da bir araya gelmişti. Teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde öğrencisi olan sarı-lacivertli ekibin teknik menajeri Mehmet Aurelio ile de görüşen Christoph Daum, eski günleri yad ederek hasret gidermişti.
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