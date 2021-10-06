CIA’de istihbarat fiyaskosu

New York Times gazetesinde yayımlanan bir haber istihbarat dünyasını sarstı. Gazete, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), yurt dışında ABD adına istihdam ettiği onlarca muhbirin son yıllarda yakalandığını, öldürüldüğünü ve kimliklerinin ifşa edildiğini yazdı.





Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre geçen hafta karşı istihbarat yetkilileri yurt dışındaki bütün CIA istasyonları ve üslerine gönderilen çok gizli ibareli bir mesajda, ABD adına casusluk yapması için istihdam edilen birçok kişinin kaybedildiğine dair uyarıda bulundu.





Mesajda CIA karşı istihbarat biriminin geçtimiz yıllarda öldürülen, yakalanan veya kimliği açığa çıkan yabancı muhbirlere dair onlarca vakayı incelediği belirtilirken, rakip istihbarat teşkilatları tarafından öldürülen ajanların sayısına da yer verildiği kaydedildi. Ancak haberde sayı telaffuz edilmedi.





Bu mesaj, CIA’in dünya çapında ABD adına çalışacak muhbirleri istihdam ederken zorlandığını ortaya koydu. Habere göre son yıllarda Rus, Çin, İran ve Pakistan gizli servisleri CIA kaynaklarını yakalıyor ve bazı durumlarda ise onları çifte ajana dönüştürüyor.





CIA eleştiriliyor

Mesaj, casus istihdam etmenin ne kadar yüksek riskli bir iş olduğunu ortaya koyarken öte yandan CIA’in son yıllarda eleştiriye uğradığı noktaları da bir kez daha gündeme getirdi.





CIA kaynaklara fazla güvenmek, yabancı istihbarat teşkilatlarını hafife almak, potansiyel istihbarat risklerini yeterince dikkate almamak ve muhbirleri istihdam ederken aceleci davranmakla eleştiriliyor.





Bu kadar fazla sayıda muhbirin kimliğinin açığa çıkması diğer ülke istihbaratlarının geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli görülüyor. Haberde, rakip teşkilatların CIA ajanlarının kaynaklarını tespit etmek için hareketlerini takip etmek amacıyla biyometrik tarama, yüz tanıma, yapay zeka ve hack araçları kullandığı belirtiliyor.





Yeni muhbirler istihdam etmek CIA vaka subayları için terfi sebebi ancak vaka subayları iyi karşı istihbarat operasyonu yapıp, örneğin bu muhbirlerin çift taraflı çalıştığını tespit ettiklerinde terfi almıyor.





Rusya ve Çin yeniden odak noktası

CIA son 20 yılda bütün dikkatini Afganistan, Irak ve Suriye'de terör tehditlerini bertaraf etmeye yöneltti. Ancak dış siyasetin Çin ve Rusya'ya odaklandığı bir dönemde dış güçler hakkında istihbarat toplanması bir kez daha CIA’in gündeminin merkezinde yer alıyor.





NYT'ye konuşan eski CIA yetkilileri muhbirlerin kaybedilmesinin yeni bir sorun olmadığını ancak bu mesajın durumun aciliyetini ortaya koyması bakımından önem taşıdığını belirttiler.





Haberde, mesajın sahada çalışan ve doğrudan muhbirleri istihdam eden görevlilere yönelik olduğuna yer verildi. Mesajın CIA vaka subaylarına sadece kaynak istihdam etmeye değil, bu kaynakların güvenli olduğunun teyit edilmesine de odaklanılmasını da hatırlattığı belirtiliyor.





Haberde, mesaj hakkında soru sorulan CIA sözcüsünün yorum yapmayı reddettiği bildirildi.