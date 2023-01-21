CİA Direktörü Kiev’de Zelensky ile görüştü





Samanyoluhaber - Ukrayna





Meduza Haber portalının Washington Post’dan aktardığı habere göre CIA direktörü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye Rusya'nın askeri planlarını anlatmak için gizlice Kiev'e geldi





CIA Direktörü William Burns, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği Kiev'e gizli bir ziyarette bulundu.





The Washington Post tarafından yayınlanan habere göre Burns, görüşme sırasında Zelensky'ye Rusya'nın "önümüzdeki haftalar ve aylardaki askeri planları" ile ilgili beklentileri hakkında bilgi verdi.





Ayrıca, Zelensky ve Ukrayna istihbaratı yetkililerine Cumhuriyetçilerin ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasının ardından genel yaklaşımları aktarıldı. Ukrayna'nın beklentilerinin ABD ve Batı askeri yardımı konusunda ne kadar değişim olabileceği bilgisi verildi.





The Washington Post kaynaklarına göre Burns, savaş alanındaki değişimlerin aciliyetine dikkat çekti ve bir noktada yardım almanın daha zor olacağını da kabul etti.





Kaynaklar, toplantıdan sonra Zelensky ve yardımcılarının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e desteğin daha güçlü olmaya devam edeceği ve en azından Temmuz veya Ağustos ayına kadar Ukrayna için yeterli fonların devam edeceği izlenimleri oldu.





Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan ABD'li senatörler Graham, Blumenthal ve Whitehouse, Zelenskiy tarafından kabul edildi.



Zelenskiy, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede, ABD'li heyete Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki toplantıda Zelenskiy, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti.







