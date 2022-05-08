Samanyolu Haber /Gündem / CIA direktöründen 'Putin' iddiası /08 Mayıs 2022 12:44

CIA direktöründen 'Putin' iddiası

CIA Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna işgalinde yer alan askeri gücün iki katı olması halinde" daha iyi sonuç alınabileceği inancında olduğunu söyledi.

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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns tarafından yapılan bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki işgal birliklerinin iki katına çıkartılması halinde, işgalin sonucunun Rusya lehine iyileşebileceğine inandığı öne sürüldü.

Financial Times gazetesinin Washington'daki bir etkinliğinde konuşan Burns, "[Putin] kaybetmeyi göze alamayacağına inandığı bir zihin çerçevesi içinde" dedi ve şöyle devam etti: "Bence şu anda [birlikleri] ikiye katlamanın, ilerleme kaydetmesine yardımcı olacağına ikna oldu" açıklamasında bulundu.

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