Samanyolu Haber /Dünya / CIA raporu ortaya çıktı: 'Uzaylılarla çatışan Rus askerleri taşa dönüştü' /15 Nisan 2025 10:23

CIA raporu ortaya çıktı: 'Uzaylılarla çatışan Rus askerleri taşa dönüştü'

CIA belgelerine göre Sovyet askerleri bir UFO’yu düşürdü, ardından 23 asker taş kesildi. Patlamadan sağ kurtulan iki kişi, uzaylıların küreye dönüşerek güçlü bir ışık yaydığını söyledi. İddiaya göre KGB, UFO enkazını ve taş kesilen askerleri gizli bir üsse taşıdı.

SHABER3.COM

ABD’nin dış istihbarat teşkilatı CIA, 1991’de dağılan Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB’ye ait bir rapor ele geçirdi. 250 sayfalık raporda, uzaylılarla girilen savaşa dair detaylar yer aldı.

ASKERLER TAŞA DÖNDÜ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CIA’in gizliliğini kaldırdığı belgelerde, Sovyetler Birliği döneminde Rus askerlerinin bir UFO'yu vurduğu ve ardından yaşananların tüyler ürpertici olduğu iddia ediliyor. Belgede, 1991 yılı öncesinde Ukrayna’da tatbikat yapan Sovyet askerlerinin alçaktan uçan bir daire şeklindeki cisme füze ile ateş açtığı ve UFO’nun vurularak yere düştüğü aktarılıyor. İddialara göre, düşen aracın içinden çıkan beş kısa boylu, büyük kafalı ve siyah gözlü yaratıklar birleşerek küre şeklini aldı, ardından çok parlak bir ışık saçarak patladı ve olayı izleyen 23 asker taş direklere dönüştü. Sadece patlamadan uzakta olan iki asker hayatta kalabildi.

ENKAZ GİZLİ ÜSSE TAŞINDI
CIA dosyasında, Sovyet istihbaratı KGB’nin hem taş kesilen askerleri hem de uzay aracının enkazını ele geçirerek Moskova yakınlarındaki gizli bir üsse taşıdığı öne sürülüyor. Belgelerde yer alan Sovyet bilim insanlarının analizine göre, yaratıkların yaydığı ışık Rus askerlerinin hücrelerini adeta kireç taşına dönüştürdü.

New York Post’un haberine göre, CIA raporu olayın ardından “uzaylıların son derece gelişmiş teknoloji ve silahlara sahip olduğu” değerlendirmesini içeriyor. CIA ajanlarından biri, yaşananları “dünya dışı varlıkların insanı donduran korkunç bir intikamı” olarak nitelendirdi. Pentagon’a bağlı UAP Görev Gücü’nün de benzer gizemli olaylarla ilgili birçok dosyayı arşivinde bulundurduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CIA raporu ortaya çıktı: 'Uzaylılarla çatışan Rus... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:02