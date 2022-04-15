Samanyolu Haber /Dünya / CIA: Rusya'nın nükleer silah tehdidi hafife alınamaz /15 Nisan 2022 10:42

CIA: Rusya'nın nükleer silah tehdidi hafife alınamaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Rusya'nın nükleer silah kullanımı tehdidinin hafife alınamayacağını ancak CIA'in bu endişeyi destekleyecek "somut deliller" görmediğini açıkladı.

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CIA Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri yaptığı en detaylı açıklamada, Rusya'nın 1945'ten beri gerçekleştirebileceği en büyük saldırının nükleer silahların kullanılmasıyla gerçekleşmesi hususunun Avrupa devletlerinde endişe konusu olduğunu söyledi.

Rus Ordusunun Ukrayna'da büyük kayıplar vermesi ve Kiev'i alamayıp ülkenin doğusundaki bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalmasının Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'de "potansiyel bir umutsuzluk" yaratmış olabileceğinin altını çizen CIA Başkanı, bu nedenlerden dolayı düşük verimli ya da taktiksel nükleer silahlara başvurulmasının "hafife alınmaması gereken bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Bununla birlikte bu konuda "ihtiyatlı" olunmasını da sözlerine ekleyen Burns, "Kremlin'in dünyanın en büyük nükleer cephaneliğini yüksek alarma geçirme konusundaki "retorik duruşuna" rağmen, bu endişeyi güçlendirecek türden konuşlandırmalar veya askeri düzenlemeler hakkında çok fazla pratik kanıt görmedik" ifadelerini kullandı.

Taktik ve düşük verimli nükleer silahlar, savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış olanları ifade ediyor. Tahminler Rusya'nın hava, deniz ve kara kuvvetleri tarafından kullanılabilecek bu tür silahlardan yaklaşık 2 bin adet bulundurduğu yönünde.

Geçen kasımda Putin'in büyük bir askeri harekat projesi hakkında karar verme aşamasında olduğuna dair bilgilerin CIA'e ulaştığını, bu sebeple ABD Başkanı Joe Biden'ın endişelerini Putin'e doğrudan iletmesi için bir heyet gönderdiğini söyleyen eski Moskova Büyükelçisi Burns, "Putin o dönemde henüz kararını vermemişti fakat ordusunun hızlı bir zafere düşük bir masrafla ulaşacağını düşünüyordu" dedi.

Washington'un Avrupalı müttefiklerinin iç politikaları ile meşgul olmalarından dolayı Putin'in Rusya'yı "yaptırımlardan korunaklı" gördüğünü de sözlerine ekleyen Burns, "Tüm bu noktalarda Putin'in yanıldığı kanıtlandı" dedi.
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