Samanyolu Haber /Teknoloji / CIA'i şoke eden siber saldırı /25 Temmuz 2025 08:30

CIA'i şoke eden siber saldırı

ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA’e ait kritik bir dijital altyapı sisteminin, kimliği belirsiz bir grup tarafından siber saldırıya uğradığı bildirildi. Yetkililer, saldırıya uğrayan sistemin CIA’in gözetim ve veri toplama faaliyetlerine destek veren bir internet sitesi olduğunu belirtirken, saldırının boyutu ve sızdırılan verilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SHABER3.COM

Siber güvenlik uzmanları, olayın Amerikan istihbarat ağı açısından “önemli bir güvenlik zafiyeti” teşkil ettiğini vurguluyor. Washington Times’ın haberine göre saldırının ardından ilgili birimlerde olağanüstü inceleme ve güvenlik değerlendirme süreçleri başlatıldı.

Microsoft’tan Önceden Uyarı Gelmişti

Olaydan kısa süre önce Microsoft, devlet destekli hacker gruplarının ABD’ye ait hassas altyapıları hedef aldığına dair bulgular paylaştı. Şirketin bu uyarısından günler sonra gelen saldırı, dikkatlerin yeniden uluslararası siber tehditlere çevrilmesine neden oldu.

Benzer Vakalar Daha Önce de Yaşanmıştı

CIA, geçmişte de dijital sızmalarla gündeme gelmişti. 2017 yılında sızdırılan “Vault 7” belgeleriyle kurumun bazı dijital izleme araçları kamuoyuna açılmış, 2024 yılında ise “Salt Typhoon” adlı siber casusluk grubunun Washington’daki telekom altyapılarına sızdığı tespit edilmişti.

Yeni saldırının faili henüz bilinmezken, ABD güvenlik birimlerinin olayın teknik ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CIA'i şoke eden siber saldırı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:11