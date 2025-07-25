CIA'i şoke eden siber saldırı

Siber güvenlik uzmanları, olayın Amerikan istihbarat ağı açısından “önemli bir güvenlik zafiyeti” teşkil ettiğini vurguluyor. Washington Times’ın haberine göre saldırının ardından ilgili birimlerde olağanüstü inceleme ve güvenlik değerlendirme süreçleri başlatıldı.



Microsoft’tan Önceden Uyarı Gelmişti



Olaydan kısa süre önce Microsoft, devlet destekli hacker gruplarının ABD’ye ait hassas altyapıları hedef aldığına dair bulgular paylaştı. Şirketin bu uyarısından günler sonra gelen saldırı, dikkatlerin yeniden uluslararası siber tehditlere çevrilmesine neden oldu.



Benzer Vakalar Daha Önce de Yaşanmıştı



CIA, geçmişte de dijital sızmalarla gündeme gelmişti. 2017 yılında sızdırılan “Vault 7” belgeleriyle kurumun bazı dijital izleme araçları kamuoyuna açılmış, 2024 yılında ise “Salt Typhoon” adlı siber casusluk grubunun Washington’daki telekom altyapılarına sızdığı tespit edilmişti.



Yeni saldırının faili henüz bilinmezken, ABD güvenlik birimlerinin olayın teknik ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.