Samanyolu Haber /Dünya / CIA Trump ifşa eder korkusu ile Kremlin'deki casusunu geri çekti /10 Eylül 2019 11:10

CIA Trump ifşa eder korkusu ile Kremlin'deki casusunu geri çekti

Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği iddia edildi.

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Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği iddia edildi. 

CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberlerine göre, 2017'de Trump'ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin'deki casusun ABD'ye getirilmesi kararı alındı.

CNN ve New York Times haberlerinde söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu da belirtiliyor.

CNN söz konusu casusun ABD'ye getirildiğini, ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığını aktarıyor.

New York Times ise casusun Washington'da koruma altına alındığını belirtiyor.
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