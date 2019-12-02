Cibuti’deki camiyi açmak için 744 bin TL’lik ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Cibuti'de inşa edilen 2. Abdülhamit Han Camii'nin açılışına katılmak için özel uçak kiraladılar . Dünyanın en pahalı uçaklarından biri olan Gulfstream G550 tipi özel jet için 6 saat süren uçuş için yakıt masrafı için 124 bin lira, kiralama bedeli için ise 620 bin lira ödendiği ortaya çıktı





Mustafa Şentop tabi devlet kesesinden ödenen bu paranın hesabını vermek yerine topu taca atmayı tercih etti





Gulfstream G550 tipi özel jetlerin yüksek kiralama maliyeti, geçen yıl da Arjantin'de düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaklaşık 17 saatlik özel uçuşuyla gündeme gelmişti.

