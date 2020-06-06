Samanyolu Haber /Politika / Ciddi bir yönetim krizi var /06 Haziran 2020 18:50

Ciddi bir yönetim krizi var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sokağa çıkma yasağına dair 24 saat içinde üç ayrı karar açıklanmasını "yönetim krizi" diye nitelendirdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesini sert sözlere eleştirdi. 

Davutoğlu, "Burada ciddi bir yönetim krizi görüyoruz. Türkiye’de ekonomik krizde dahil bütün krizlerin başında yönetim krizi var." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolunda Sakarya’da Gelecek Partisi il binasında partililerle buluştu. 

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Davutoğlu, "Var olan siyasi iktidar bırakın vizyon üretmeyi günlük krizleri yönetmeyi bile beceremiyor. İşte son olarak bugünle ilgili ve bu hafta sonuyla ilgili önce Sağlık Bakanı 'sokağa çıkma yok' dedi. Daha sonra yine daha önceki sokağa çıkma yasağı uygulamasında ders alınmamış şekilde İçişleri Bakanlığı geceye doğru bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağını ilan etti. Sabah da öğleye doğru Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağını ‘Halktan gelen talepler’ doğrultusunda kaldırdığını söyledi. Bu kabul edilebilir bir şey değil."

Davutoğlu, "Ama malesef çok çelişkili kararlar alındı ve halktan gelen talep gerekçesiyle bilim kurulunun eğer bir tavsiyesi var ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili bu ortadan kaldırılmamalı, değiştirilmemeliydi." dedi.
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