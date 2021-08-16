Samanyolu Haber /Sağlık / İşte çift doz aşı olup Covid-19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti /16 Ağustos 2021 11:30

İşte çift doz aşı olup Covid-19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti

Britanya’da yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.

SHABER3.COM

Mirror Gazetesi’nde yer alan habere göre, aşıların Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için bile tehlike tam anlamıyla geçmiş değil.



Britanya’da yapılan araştırmada yüzlerce hastayı inceleyen bilim insanları çift doz aşı olup Covid’e yakalanan insanlarda görülen en yaygın belirtileri tespit etti.

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında daha önce dört olan ana semptom sayısı 21’e çıkarıldı.

Çalışmada paylaşılan belirtiler şöyle:

  • Yüksek ateş,
  • Titreme,
  • Devamlı öksürük,
  • Koku kaybı veya değişikliği,
  • Tat kaybı veya değişikliği,
  • Baş ağrısı,
  • Olağandışı yorgunluk,
  • Bilinçte bulanıklık,
  • Deri döküntüsü,
  • Ağızda meydana gelen değişiklikler,
  • Dilde meydana gelen değişiklikler,
  • Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları,
  • Nefes darlığı,
  • Göğüs ağrıları,
  • Kas ağrıları,
  • Boğuk ses,
  • İshal,
  • İştahsızlık,
  • Karın ağrısı,
  • Burun akması,
  • Hapşırma
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte çift doz aşı olup Covid-19’a yakalananların... Sonraki Haber >>

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:45