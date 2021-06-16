Çift maaş alan AKP'lileri eleştiren Mehmet Metiner, önce geri adım attı sonra hesabını kapattı

AKP'li Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP döneminde zirve yapan çift maaşlı bürokratlar tartışmasına katıldı. Kamuoyunda rahatsızlık yaratan duruma tepki gösteren Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yaptı. Metiner ilk mesajında, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir" ifadelerini kullandı.





TELEFON GELDİ, SİLDİ





Tweetten bir süre sonra bir açıklama daha yayımlayan AKP'li Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve eski AKP'li Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın kendisine ulaştığını ve iddiaları yalanladığını söyleyen Metiner, bir önce tweetini sildi. Metiner yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:





“Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski vekil arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum. Başka söze gerek yok. Nokta.”