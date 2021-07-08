Çift maaş almayan AKP’li yok gibi

Vatandalar ekonomik zorluklarla boğuşurken yüksek maaşlı bürokratlar listesine yenileri eklendi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da yönetiminde olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin (KCETAŞ) beş kişilik yönetim kurulu listesindeki isimler için yıllık 413 bin TL maaş, 134 bin TL ikramiye ve 24 bin TL harcırah ödemesi yapıldığı ortaya çıktı.





550 bin tl’lik ödeme





Çifter maaş skandalının yeni adresi Kayseri oldu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kentteki bazı belediye başkanlarını da işaret ederek belediye iştiraklerinin yönetim kurulu üyelikleri için yapılan ödemeleri TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı. Arık’ın verdiği bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı belediye iştiraki KCETAŞ’ın Yönetim Kurulu üyeleri için yıllık 550 bin TL’nin üzerinde ödeme yapıldı. CHP’li Arık, bürokratlara ödenen yıllık 550 bin TL’nin üzerindeki paranın, “Buz dağının görünen kısmı” olduğunu söyledi.





Başka isimler de var





AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerdeki yüksek maaşlı isimler bunlarla da sınırlı kalmadı. Arık, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Başkan Yardımcısı ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki yüksek maaşları da gündeme getirdi. Arık, Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, iki belediye başkanı ve bir başkan yardımcısından oluşan yönetim kurulu üyelerinin bir yılda 270 bin TL huzur hakkı ve 83 bin TL de ikramiye aldığını ifade etti. Yurttaşların ekonomik güçlük içinde olduğunun altını çizen Arık, “Millet aç, çocuğu işsizlikten intihar ediyor, bu beyler de çifter çifter maaş alıyorlar” diye konuştu.