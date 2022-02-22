"Çiftçi borcu borç alarak kapatıyor"

TARIMSAL KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?





924 BİN ÇİFTÇİ KREDİ KULLANDI





ERTELEME VE TAKSİTLENDİRME





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında 924 bin üreticinin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 75 milyar liralık hazine destekli kredi kullandığını açıkladı.Bakan Nebati, Gürer’in “Üreticilerin borçlarının bir defaya mahsus silinmesine yönelik bir çalışma var mıdır?” sorusuna ise olumlu yanıt vermedi.Gürer, köylünün ve çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasına olan borçlarının bir defaya mahsus silinmesine yönelik bir çalışma olup olmadığının açıklanması için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borç ertelemeleri ve yapılandırmalardan bahsetti ama borçların bir defaya mahsus silinmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.Bakan Nebati 2021 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 924 bin üreticiye yaklaşık 75 milyar liralık Hazine destekli kredi kullanma imkanı sağlandığını belirtti. Bakan Nebati, bu kredilere ilişkin Hazine desteği olarak 4,6 milyar TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirildiğini belirterek, takibe düşmüş üreticilerin 667 milyon liralık kredisinin 7316 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırıldığını açıkladı.T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından tarımsal üreticilere Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri kullandırıldığını belirten Bakan Nebati, “Üreticilerin krediye konu ürünlerinin/varlıklarının 01/01/2020 - 31/12/2022 tarihler”iarasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, Karar’da yer alan usul ve esaslar kapsamında ertelenmesi veya taksitlendirilmesi mümkündür” açıklamasında bulundu.Bakan Nureddin Nebati, kovid -19 salgını ve diğer bazı nedenlerle hazine destekli kredilerin erteleme ve taksitlendirilmesine yönelik zaman zaman uygulamaya geçirilen uygulamalardan da bahsetti.