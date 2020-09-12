Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçi olan eski Maliye Bakanı: Yakında ithal yoluyla bile ürün alamayacağız /12 Eylül 2020 11:32

Çiftçi olan eski Maliye Bakanı: Yakında ithal yoluyla bile ürün alamayacağız

Maliye eski bakanı Zekeriya Temizel, devlet kademesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra bir yağ fabrikası kurdu ve çiftçi oldu. Temizel, “Tarım kan ağlıyor. Yakında bazı ürünleri alamayacağız” dedi.

SHABER3.COM

"Türkiye kendi kendine yetiyordu. Üretiyordu” diyen eski bakan, şöyle devam etti: 

"Sonra denildi ki, ‘Dışarıdan ithal ettiğimiz zaman daha ucuza mal oluyor'. Sonra bu ülke üretimden düştü. Tarımda artık kendine yeten bir ülke değiliz. Hatta yakında bazı ürünleri alamayacak hale geleceğiz. Türkiye tarımla ilgili yeni bir stratejik planlama sürecinden geçmeli. Hangi ürünlerden ne kadar üretileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin üretimini baltalamaya kimsenin hakkı yok.”

Sözcü’ye konuşan Zekeriya Temizel siyasete neden geri dönmediğini şu sözlerle açıkladı:

“Bir yasamız var bu konuda. Belirli meslekleri yapanlar ayrıldıktan sonra o mesleklerle ilgili herhangi bir işte çalışamazlar. Türkiye'de ne kadar uygulanıyor o ayrı bir olay ama ben bu kurala uyanlardanım. Siyaset bırakıldıktan sonra yapılacak bir şey değil. Bir şey üretmeme anlamında değil ama, eylemci siyaseti bıraktım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftçi olan eski Maliye Bakanı: Yakında ithal yoluyla... Sonraki Haber >>

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:36