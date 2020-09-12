Çiftçi olan eski Maliye Bakanı: Yakında ithal yoluyla bile ürün alamayacağız

"Türkiye kendi kendine yetiyordu. Üretiyordu” diyen eski bakan, şöyle devam etti:







"Sonra denildi ki, ‘Dışarıdan ithal ettiğimiz zaman daha ucuza mal oluyor'. Sonra bu ülke üretimden düştü. Tarımda artık kendine yeten bir ülke değiliz. Hatta yakında bazı ürünleri alamayacak hale geleceğiz. Türkiye tarımla ilgili yeni bir stratejik planlama sürecinden geçmeli. Hangi ürünlerden ne kadar üretileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin üretimini baltalamaya kimsenin hakkı yok.”





Sözcü’ye konuşan Zekeriya Temizel siyasete neden geri dönmediğini şu sözlerle açıkladı:





“Bir yasamız var bu konuda. Belirli meslekleri yapanlar ayrıldıktan sonra o mesleklerle ilgili herhangi bir işte çalışamazlar. Türkiye'de ne kadar uygulanıyor o ayrı bir olay ama ben bu kurala uyanlardanım. Siyaset bırakıldıktan sonra yapılacak bir şey değil. Bir şey üretmeme anlamında değil ama, eylemci siyaseti bıraktım.”