Çiftçi sayısı 500 binin altına geriledi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Sertaç Kayar imzası taşıyan habere göre Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre; Türkiye'de çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştü. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre; Türkiye'de çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştü.





TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 116. sayısı yayımlandı.





Dünya gazetesinin haberine göre, ocak ayında esnaf sayısında yüzde 9.1 (210 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 13.2 (75 bin) düşüş görüldü.





Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine geriledi.





Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1.6 ile sınırlı oldu.







