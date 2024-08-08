Bursa'nın Karacabey Ovası'nda eylem yapan üreticilerle jandarma ve polis arasında gerginlik yaşandı. Üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa" sloganları attı. Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.



"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANI ATILDI



Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı. Üreticiler eylemlerini sürdürüyor.



JANDARMA VE POLİS ENGELLEMEYE ÇALIŞTI



Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda eyleme başladı. Emeklerinin karşılığını isteyen üreticileri, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri engellemeye çalıştı. Gerginlik yaşanan eylemde domates üreticileri "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı. Çiftçiler eylemlerine devam ediyor.



"ÇİFTÇİ TARİHİN EN BÜYÜK MÜCADELESİNİ VERİYOR"



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Eylem alanında Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Sarıbal, şunları söyledi:



-Domatesin maliyetinin beşte birine bile alıcı yok. Domates tarlada çürüyor. Karpuzcular yerle bir oldular. Karpuz tarlada kaldı. Biber yine aynı şekilde Yenişehir’de yerle bir. Fasulye dalında kaldı.



-Çiftçi tarihin en büyük mücadelesini veriyor ve ciddi anlamda zarar ediyor. Çiftçi traktörüyle sesini duyurmak için sabah 10.00’dan beri burada. Çiftçiler her türlü engellemeye karşı şu anda buradalar. Çiftçiler burada, yetkili arıyor ve sorunlarının çözümünü arıyor.



-Çiftçiler tek bir şey söylüyor; ‘Biz ürettik, ektik ve gece gündüz emek verdik. Şimdi ürettik ama ne alan var, ne soran var. Biz bu ülkenin üretenleriyiz. 85 milyon insanın karnını doyuruyoruz. Biz ürettiğimizi zararına değil, bizi kurtaracak bir alım fiyatı istiyoruz’ diyor.



"TÜKETİCİNİN ENFLASYONU, ÇİFTÇİNİN BATIŞI OLAMAZ”



-Tüketicinin enflasyonu, çiftçinin batışı olamaz. Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için çiftçinin malının yerle bir olmasına göz yumuyor.



-Dolayısıyla yetkilileri, bakanlığı göreve çağırıyoruz. İhracat teşviki, sanayiciyle uzlaşma ve ne olursa olsun çiftçiye acilen bir destek verilmeli. Türk Şeker, TMO ve Tarım Kredi Ofisleri bugün devreye girmeli ve çiftçinin tarlada kalan bu malını derhal almalı.