Samanyolu Haber /Gündem / "Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu zamların altında ezilir" /03 Ocak 2022 21:02

"Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu zamların altında ezilir"

Toprak Mahsulleri Ofisi yönetimi tarafından buğday ve arpaya zam yapıldığını ve bu durumun çiftçileri ve üreticileri zor duruma düşüreceği ifade eden Sivas Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, "Yapılan bu zammın piyasayı dengelemesi bekleniyor ancak zaten üretmekte zorlanan ve bitme noktasına gelen çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu zamların altında ezilir." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sivas Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Toprak Mahsulleri Ofisi yönetimi tarafından buğday ve arpaya zam yapıldığını ve bu durumun çiftçileri ve üreticileri zor duruma düşüreceğini söyledi.

Yeni yılda enerji fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını duyurdu. Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRETİCİMİZ MAĞDUR EDİLMEMELİ"

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı. Besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL'den satılan arpa fiyatı ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL'ye, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625-2 bin 675 TL'den satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225-3 bin 275 TL'ye çıkarıldı.

Yapılan bu zammın piyasayı dengelemesi bekleniyor ancak zaten üretmekte zorlanan ve bitme noktasına gelen çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu zamların altında ezilir. Çiftçi, tarlasında çıkan buğdayı zaten ucuza satıyor. Besiciler hayvanlarına yemlik arpa buğday alamıyor. Piyasa zaten yüksek. Çiftçimiz üreticimiz mağdur edilmemeli” dedi.
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