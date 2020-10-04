Çiftçiler hükümete isyan etti

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran TÜİK verilerine göre ekim arazilerinin yüzde 26 azaldığını belirterek, “Bunun ardında ithalat var. Çiftçimiz ithalat baskısı altındaki fiyatlandırma ile para kazanamadığı için tarlasını terk ediyor. Buğday ithalatı geçen yıl yüzde 69 arttı” dedi.







CHP Bursa Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ise şu bilgileri verdi:





“AKP pandemi sürecinde tarımsal ithalata devam ederek ülke tarımını dışa bağımlı hale getirmeye devam ediyor. Dünya pandemi karşısında yerinde tarımsal üretim yapmaya çalışırken, AKP döneminde tarımsal ithalata 111 milyar dolar ödeme yapıldı. 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu'na göre destekler milli gelirin yüzde 1'inden az olamaz denmesine rağmen bu destek verilmedi. 2006 yılından bugüne kadar 318 milyar TL verilmesi gereken desteğin sadece 142 milyar TL'si verildi. Çiftçinin 176 milyar TL alacağı var.”





Sarıbal, 2020 yılının ilk 8 ayında tarımsal ürün ithalatına 6.4 milyar dolar ödendiğini belirterek, “Bu, yaklaşık 50 milyar TL'lik ithalat anlamına geliyor. Bu yıl çiftçimize destek için bütçeden ayrılan pay 22 milyar TL. İşte AKP'nin ülke çiftçisine verdiği değer bu” diye konuştu.