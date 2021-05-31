Çiftçiler isyan etti

Konya'da çiftçiler traktörleriyle Konya–Adana karayolunu trafiğe kapattı.İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi'nden çiftçiler, traktörlerini yola indirip her iki yönden de trafik akışını kesti.







Ova sulama birliğini protesto eden çiftçiler, birliğin Beyşehir Gölü'nden temin etmesi gereken sulama suyunu getirmediğini belirterek, yetkililer bir çözüm bulana kadar yolu açmayacaklarını söyledi.





“Millet aç” diyen bir çiftçi “Vekillerin hiçbirine ulaşamıyoruz. Bizim amacımız kavga değil. Gelsinler bizi dinlesinler. Suyumuz yok. Kuruyan tarlalardaki mahsulleri koyunlar yemiyor. İneklere yedireceğimiz samanımız, yoncamız yok. Göksu'yu yaptınız, borular döşediniz ama Ova Köyü'ne su vermediniz. Biz su istiyoruz. Darbe olduğu zaman bizi dışarı çıkarmasını biliyorsanız, gelin bize de burada yardımcı olun” ifadelerini kullandı.





Protestoların bir diğer adresi ise Denizli’ydi.Ekonomik problemler yaşayan çiftçiler hükümet binasına yürüdü. Çiftçiler, hükümet binası önünde “Vali buraya” sloganları attı.