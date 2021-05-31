Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçiler isyan etti /31 Mayıs 2021 20:12

Çiftçiler isyan etti

Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye’de yüksek üretim maliyetleri nedeniyle çiftçiler isyan etti.“Geçinemiyoruz” diyen çiftçiler birçok ilde yüksek fiyatları protesto etti.

SHABER3.COM

Konya'da çiftçiler traktörleriyle Konya–Adana karayolunu trafiğe kapattı.İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi'nden çiftçiler, traktörlerini yola indirip her iki yönden de trafik akışını kesti.

Ova sulama birliğini protesto eden çiftçiler, birliğin Beyşehir Gölü'nden temin etmesi gereken sulama suyunu getirmediğini belirterek, yetkililer bir çözüm bulana kadar yolu açmayacaklarını söyledi.

“Millet aç” diyen bir çiftçi “Vekillerin hiçbirine ulaşamıyoruz. Bizim amacımız kavga değil. Gelsinler bizi dinlesinler. Suyumuz yok. Kuruyan tarlalardaki mahsulleri koyunlar yemiyor. İneklere yedireceğimiz samanımız, yoncamız yok. Göksu'yu yaptınız, borular döşediniz ama Ova Köyü'ne su vermediniz. Biz su istiyoruz. Darbe olduğu zaman bizi dışarı çıkarmasını biliyorsanız, gelin bize de burada yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

Protestoların bir diğer adresi ise Denizli’ydi.Ekonomik problemler yaşayan çiftçiler hükümet binasına yürüdü. Çiftçiler, hükümet binası önünde “Vali buraya” sloganları attı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiftçiler isyan etti Sonraki Haber >>

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:23