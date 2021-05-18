Çiftçinin dört gözle beklediği alım fiyatları açıklandı

Çaykur, yaş çayın kilosunu 3,87 TL'den alacak.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı.







Buna göre, bakliyat alım fiyatı ton başına kırmızı mercimekte 5 bin Türk Lirası (TL), yeşil mercimekte 4 bin 150 TL, nohutta ise 4 bin 50 TL oldu.





Yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 TL’ye, destekleme ile birlikte 4 TL’ye yükseltildi.





Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatı 1.750 liraya çıkarıldı.





Ayrıca hububatta ton başına 275 lira, bakliyatta ise 910 liraya yakın prim ve destek verilecek.





Erdoğan, açıklanan alım fiyatlarının diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacağını ve farklı fiyatlandırma yapılmayacağını da sözlerine ekledi.







Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooparatifleri’ne olan kredi borçları ertelenecek.

