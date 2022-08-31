Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçinin yeni korkulu rüyası bu oldu /31 Ağustos 2022 21:28

Çiftçinin yeni korkulu rüyası bu oldu

Tarımda üretim maliyetleri katlanarak artarken fiyatı en çok yükselen girdilerden birisi de gübre. Gübre de ise üreticiyi sahte ürün korkusu sarmış durumda.

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Yüksek enflasyon ve döviz kurları nedeniyle tarımda üretim maliyetleri katlanarak artarken fiyatı en çok yükselen girdilerden birisi de gübre.
Gübre de ise üreticiyi sahte ürün korkusu sarmış durumda.
 Söz konusu tehlikeye dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise çiftçinin gübre giderinin yarısını iktidarın karşılaması gerektiğini ifade etti. Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada pek çok ilde sahte gübre görülmesine dikkat çekti. Gürer ayrıca, Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle Türkiye'deki gübre fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu. Denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Gürer, çiftçinin gübre giderinin yarısını iktidarın karşılaması gerektiğini ifade etti.

"TARIMDAKİ VERİM GÜBREYE BAĞLI"

Türkiye’nin İran ve Mısır gibi ülkelerden gübre ithal ettiğini işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi  Gürer, “Tarımdaki yanlış uygulamalar sonucu ne yazık ki gübre gibi, yem gibi çiftçiliğin sürdürülebilirliğini sağlayan girdileri de ithal etmek zorunda kalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SAHTE GÜBREYE DİKKAT!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki artışın dolandırıcı ve sahtekarları da harekete geçirdiğini belirterek; Edirne, Manisa, İzmir, Tokat, Antalya, Denizli, Elazığ ve Niğde gibi illerde sahte gübre olaylarının yaşandığını hatırlattı.

Üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Gürer, yetkililerin de bu konuda denetim ve kontrollerini sıklaştırması gerektiğine işaret etti.

Ömer Fethi Gürer, Niğde’de 17 üreticinin ihbarı üzerine sahte gübre olaylarıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını, önümüzdeki dönemlerde de sahte gübre olaylarının artma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “Çiftçi zor şartlarda biraz daha ucuz olduğu için aldığı gübrede dolandırıldığını tarlaya attığı gübreden verim alamayınca fark edip bir kez daha yıkılıyor” dedi.
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