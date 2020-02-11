Çiftçiye 800 TL’yi çok gören AKP yabancıdan buğdayı 1350 TL’ye alıyor

AKP iktidarı döneminde buğday ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. AKP iktidarında buğday ithalatına 73.4 milyar lira karşılığında 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edildi.





YABANCIDAN YÜZDE 50 DAHA PAHALIYA ALINDI

2014 yılında 5 milyon 285 bin tonla buğday ithalatında rekor kıran AKP, 2018 yılında 5 milyon 782 bin tonla kendi rekorunu egale etti. Bu rakam, aynı zamanda 20 milyon ton olan toplam buğday üretiminin yüzde 28.91’ine denk geliyor. AKP’nin hasat zamanı üreticinin piyasaya ortalama tonunu 800-900 TL’den verdiği buğdayı, yurtdışından tonunu 1300-1350 TL’ye ithal etmesi dikkat çekti.





KİŞİ BAŞI BUĞDAY ÜRETİMİ DÜŞTÜ

2002 yılında Türkiye nüfusu 65 milyonken buğday ekim alanları 93 milyon dekar, üretim ise 19.5 milyon tondu. 2018 yılında ise nüfus 82 milyona ulaşırken buğday ekim alanları 16 milyon dekar azalarak 77 milyon dekara düştü. 16 yılda buğday üretimi ise yerinde saydı. 2002 yılında kişi başına 300 kilo buğday düşerken bu rakam 2018 yılında 57 kilo azalarak 243 kiloya kadar düştü.





YAPILANLAR “MİLLİ TARIM” DEĞİL, “İTHAL TARIM”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğdayın anavatanı olan Türkiye’de rekor seviyede ithalat yapılmasının AKP’nin utanç belgesi olduğunu belirterek, “Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükumet ülke tarımına AKP kadar kötülük etmedi. Yaptıkları ‘milli tarım’ değil ‘ithal tarım’dır. Yabancı üreticileri sevdikleri kadar çiftçimizi sevselerdi bu ülkede üretim rekorları kırılırdı” dedi.





YABANCIYA VERDİKLERİNİ ÇİFTÇİYE ÇOK GÖRDÜLER

2018’de üreticiden tonuna 800-900 TL vererek almadıkları buğdayı yurtdışından 1300-1350 TL’ye ithal ettiklerini ifade eden Sarıbal, “Bugün üretici tarlasına taban gübresini eksik atarak veya hiç atmadan ekim yaptı. Üst gübre konusunda kararsız. Acilen prim desteğinin artırılması lazım” dedi. AKP döneminde buğday ithalatına ödenen paranın 73 milyar 411 milyon Türk Lirası olduğunu hatırlatan Sarıbal, bu rakamın 2014-2019 yılları arasında üreticilere verilen 73 milyar 891 milyon tarımsal desteğe denk geldiğinin altını çizdi.