Samanyolu Haber /Gündem / Çiftçiye değil arkadaşa indirim! /03 Kasım 2019 10:14

Çiftçiye değil arkadaşa indirim!

Tarım Kredi’nin zirai ilaçla ilgili iştiraki olan TARKİM, “arkadaşa kıyak satış” iddialarıyla çalkalanıyor.

SHABER3.COM

Çiftçiye ait olan TARKİM’in zirai ilaç satışında çiftçiye yapılmayan indirimin özel bir firmaya %30-40 oranında yapılması dikkat çekti. TARKİM Genel Müdürü iddiaları yalanlasa da muhabirimizin telefonunu engellemesi iddialara yönelik şüpheleri artırdı.

Çiftçi kuruluşu Tarım Kredi’nin önemli iştiraklerinden olan TARKİM’de geçtiğimiz Mayıs ayında özel bir şirkete yapılan indirimli zirai ilaç satımı, Tarım Kredi içinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Çiftçi kuruluşu olmasına rağmen TARKİM’den özel bir firmaya satılan zirai ilaçların, Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan fiyatın yüzde 30-40 daha aşağısında olması şaibe iddialarını gündeme getirdi. Yüzde 30-40 indirimli satış yapılan zirai ilaçların TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in yakın arkadaşının şirketi olması ise “çiftçinin sırtından arkadaşının şirketine kıyak satış” tartışmalarına neden oldu.


 
TARKİM GENEL MÜDÜRÜ TELEFONLARI ENGELLEDİ
TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in Milli Gazete’ye yaptığı çelişkili açıklamalar ise şaibe iddialarını kuvvetlendirdi. Derin’in çelişkili açıklama sonrasında muhabirimizin telefonunu engellemesi dikkat çekti.

Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan zirai ilaçların fiyatı ile söz konusu şirkete satılan zirai ilaç fiyatları arasında öyle iddia edildiği gibi yüzde 30-40 fiyat farkının bulunmadığını ileri süren Derin, Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine 4-5 ay vadeli satış yapıldığını ancak söz konusu şirkete ise peşin satış yapılmasından dolayı arada sadece 2, 3 lira fiyat farkı bulunduğunu ileri sürdü.

BÖLGE BİRLİKLERİ KIYAK SATIŞI DOĞRULADI
Ancak Tarım Kredi’nin bölge birliklerinden alınan bilgilere göre, zirai ilaçların birim kooperatiflerine TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in iddia ettiği gibi 4-5 ay vadeli satış yapılmadığı, bir bölge dışında bütün bölgelere söz konusu zirai ilaçların peşin ve liste fiyatı üzerinden satıldığı ortaya çıktı. Liste fiyatı üzerinden bölge birliklerine yapılan satış ile Genel Müdürün arkadaşının şirketine yapılan fiyat arasında da yüzde 30-40 fiyat farkı bulunması dikkat çekti.


 
MÜFETTİŞ RAPORUNA YÖNELİK ŞOK İDDİA
Diğer yandan, şaibe iddiaları üzerine Tarım Kredi Yönetim Kurulu’nun TARKİM’e müfettiş gönderdiği ve müfettiş raporunda da kıyak satışın belgelendiği kaydediliyor. Ancak, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün bazı bahaneler ileri sürerek müfettiş raporunu işleme almadıkları belirtiliyor.

İNDİRİMLİ SATIŞTAN ÇİFTÇİ HABERDAR EDİLMEDİ
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın, söz konusu kıyak satışı peşin satış olduğu gerekçesiyle savunduğu, ancak aynı dönemde bu indirimli satışa yönelik Tarım Kredi’nin bölge birliklerine bir duyuruda bulunulmaması ise dikkat çekti.

İŞTE ÇİFTÇİ İLE ARKADAŞIN FİRMASINA SATILAN FİYAT FARKI
SATILAN İLAÇ                                         ÇİFTÇİYE               ÖZEL FİRMAYA

EFDAL LAMTORIN 5 EC LT001               39.09 TL                 25 TL

EFDAL LAMTORIN 5 EC LT005                183 TL                   131 TL

EFDAL MALATION 60 EM LT001               36.25 TL               27 TL

EFDAL MANTALAX 72 WP KG001            36 TL                    27.95 TL

EFDAL MECTIN 18 EC LT001                    36 TL                  27.83 TL

EFDAL ZALOSUPER LT001                        30.80 TL              22.06 TL

EFDAL ALSON LT001                                    34 TL                  21 TL
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