Çiftçiye değil arkadaşa indirim!

Çiftçiye ait olan TARKİM’in zirai ilaç satışında çiftçiye yapılmayan indirimin özel bir firmaya %30-40 oranında yapılması dikkat çekti. TARKİM Genel Müdürü iddiaları yalanlasa da muhabirimizin telefonunu engellemesi iddialara yönelik şüpheleri artırdı.





Çiftçi kuruluşu Tarım Kredi’nin önemli iştiraklerinden olan TARKİM’de geçtiğimiz Mayıs ayında özel bir şirkete yapılan indirimli zirai ilaç satımı, Tarım Kredi içinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Çiftçi kuruluşu olmasına rağmen TARKİM’den özel bir firmaya satılan zirai ilaçların, Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan fiyatın yüzde 30-40 daha aşağısında olması şaibe iddialarını gündeme getirdi. Yüzde 30-40 indirimli satış yapılan zirai ilaçların TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in yakın arkadaşının şirketi olması ise “çiftçinin sırtından arkadaşının şirketine kıyak satış” tartışmalarına neden oldu.









TARKİM GENEL MÜDÜRÜ TELEFONLARI ENGELLEDİ

TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in Milli Gazete’ye yaptığı çelişkili açıklamalar ise şaibe iddialarını kuvvetlendirdi. Derin’in çelişkili açıklama sonrasında muhabirimizin telefonunu engellemesi dikkat çekti.





Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine satılan zirai ilaçların fiyatı ile söz konusu şirkete satılan zirai ilaç fiyatları arasında öyle iddia edildiği gibi yüzde 30-40 fiyat farkının bulunmadığını ileri süren Derin, Tarım Kredi’nin birim kooperatiflerine 4-5 ay vadeli satış yapıldığını ancak söz konusu şirkete ise peşin satış yapılmasından dolayı arada sadece 2, 3 lira fiyat farkı bulunduğunu ileri sürdü.





BÖLGE BİRLİKLERİ KIYAK SATIŞI DOĞRULADI

Ancak Tarım Kredi’nin bölge birliklerinden alınan bilgilere göre, zirai ilaçların birim kooperatiflerine TARKİM Genel Müdürü Mehmet Derin’in iddia ettiği gibi 4-5 ay vadeli satış yapılmadığı, bir bölge dışında bütün bölgelere söz konusu zirai ilaçların peşin ve liste fiyatı üzerinden satıldığı ortaya çıktı. Liste fiyatı üzerinden bölge birliklerine yapılan satış ile Genel Müdürün arkadaşının şirketine yapılan fiyat arasında da yüzde 30-40 fiyat farkı bulunması dikkat çekti.









MÜFETTİŞ RAPORUNA YÖNELİK ŞOK İDDİA

Diğer yandan, şaibe iddiaları üzerine Tarım Kredi Yönetim Kurulu’nun TARKİM’e müfettiş gönderdiği ve müfettiş raporunda da kıyak satışın belgelendiği kaydediliyor. Ancak, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün bazı bahaneler ileri sürerek müfettiş raporunu işleme almadıkları belirtiliyor.





İNDİRİMLİ SATIŞTAN ÇİFTÇİ HABERDAR EDİLMEDİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın, söz konusu kıyak satışı peşin satış olduğu gerekçesiyle savunduğu, ancak aynı dönemde bu indirimli satışa yönelik Tarım Kredi’nin bölge birliklerine bir duyuruda bulunulmaması ise dikkat çekti.





İŞTE ÇİFTÇİ İLE ARKADAŞIN FİRMASINA SATILAN FİYAT FARKI

SATILAN İLAÇ ÇİFTÇİYE ÖZEL FİRMAYA





EFDAL LAMTORIN 5 EC LT001 39.09 TL 25 TL





EFDAL LAMTORIN 5 EC LT005 183 TL 131 TL





EFDAL MALATION 60 EM LT001 36.25 TL 27 TL





EFDAL MANTALAX 72 WP KG001 36 TL 27.95 TL





EFDAL MECTIN 18 EC LT001 36 TL 27.83 TL





EFDAL ZALOSUPER LT001 30.80 TL 22.06 TL





EFDAL ALSON LT001 34 TL 21 TL