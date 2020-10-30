Samanyolu Haber /Ekonomi / Çiftçiye şok! Destek parasına kesinti geldi /30 Ekim 2020 10:50

Çiftçiye şok! Destek parasına kesinti geldi

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, çiftçilere mazot ve gübre desteğinde kısıtlamaya gidileceği ortaya çıktı. Öte yandan, arz açığı olan ve fiyatı yüzde 65’lere varan artış kaydedilen ayçiçeği üreticisine verilen ek ödemede de yüzde 7,3 oranında kesinti yapılacak.

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Çiftçilerin en büyük girdi kalemini oluşturan gübre ve mazotta yapılan devlet desteğinde ise kesintiye gidilecek. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda mazot desteğinin önümüzdeki yıl yüzde 6,1 oranında düşürüleceği açıklandı. Öte yandan, çiftçilerin en büyük maliyetlerinden biri olan gübre destekleri de yüzde 6,2 oranında kısılacak.

Gübre fiyatlarına ekim ayında bir önceki aya oranla yüzde 25 zam gelmişti. Mazot fiyatları ise dolardaki artışla birlikte yükselmeye devam ediyor.

Arz açığı olan ürünlerde fark ödemesi düşürülüyor

ANKA Ajansı'nın haberine göre; arz açığı olan kütlü pamuk, ayçiçek, zeytinyağı, dane zeytin, soya fasulyesi, kanola, aspir ve mısırda da fark ödemesi 2021'de yüzde 7,3 oranda düşürülecek. 2020 yılında 3 milyon 467 bin TL olan fark ödemesi 2021 yılında 3 milyon 215 bin TL olacak. Üretimi düştüğü ve ithalatı hızla yükseldiği için fiyat artışı yüzde 65’lere varan ayçiçeği ve zeytinyağında fark ödemesinin düşürülmesi dikkat çekti.

Çay için verilen fark ödemesi ise 2020’de yüzde 5,7 oranında düşürülmüştü. 2021 yılı bütçesinde ise yüzde 3,8 artış yapıldı.
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