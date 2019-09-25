Samanyolu Haber /Ekonomi / Çiftçiyi bitirdiniz! /25 Eylül 2019 11:17

Çiftçiyi bitirdiniz!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti akaryakıt ve gübre zamları altında inleyen çiftçinin feryadını duymuyor. Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk alım fiyatının 4 TL olarak belirlenmesine veryansın etti: "Çiftçiliği bitirdiniz!"

Çiftçiyi bitirdiniz!

Şanlıurfa'da çiftçiler pamuk taban fiyatını 4 lira olarak belirleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine veryansın etti.

Mazottan gübreye tohumdan işçiliğe kadar bütün maliyetlerin arttığını belirten çiftçiler, "Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız. Pamuğa 4 TL verdiler. Bu vicdansızlık. Milletvekilleri nerede? Seçimden seçime geliyorlar." dedi.

MALİYET İKİYE KATLANDI

Mazotun 7 lira olduğu bir piyasada pamuğun 4 liradan satılmasına tepki gösteren çiftçiler, "Geçen sene 30 milyara ektiğimiz pamuğu bu sene 60 milyara zor ekiyoruz. Halimizi görsünler." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı çiftçiler, fındık ve üzüme sahip çıkan hükümetin pamuğa destek vermediğini söyledi.
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Çiftçiyi bitirdiniz!

Çiftçiyi bitirdiniz!

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