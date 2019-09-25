Çiftçiyi bitirdiniz!

Şanlıurfa'da çiftçiler pamuk taban fiyatını 4 lira olarak belirleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine veryansın etti.





Mazottan gübreye tohumdan işçiliğe kadar bütün maliyetlerin arttığını belirten çiftçiler, "Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız. Pamuğa 4 TL verdiler. Bu vicdansızlık. Milletvekilleri nerede? Seçimden seçime geliyorlar." dedi.





MALİYET İKİYE KATLANDI





Mazotun 7 lira olduğu bir piyasada pamuğun 4 liradan satılmasına tepki gösteren çiftçiler, "Geçen sene 30 milyara ektiğimiz pamuğu bu sene 60 milyara zor ekiyoruz. Halimizi görsünler." ifadelerini kullandı.





Şanlıurfalı çiftçiler, fındık ve üzüme sahip çıkan hükümetin pamuğa destek vermediğini söyledi.