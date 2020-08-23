Çiftçiyle dalga mı geçiliyor? Tarım ve çiftçiye ithalat darbesi!

Türkiye, Venezuela’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalat edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, bu ülkeden 500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları ithal edilebilecek.





MEYVE UNU BİLE VAR





CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Venezuela’dan sıfır gümrükle eritme peynir ve meyve ununun da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin 500 ürünün ithal edilmesi kararına sert tepki gösterdi.





Türkiye’nin adı sanı duyulmamış ülkelerden ithalata bağımlı hale getirildiğini belirten Barut, “Türkiye üretemiyor mu? Çiftçimiz her şeyin en iyisini üretiyor ama ithalat sevdalılarının rant aşkı bitmiyor, bunu aşamıyoruz” dedi.









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “ithalat rejimi kararına ek karar” ile Venezuela’dan 5 bin 500 ürün için, çoğunluğu sıfır gümrük vergisiyle ithalatın önü açıldı. Sözcü'de yer alan habere göre ithal edilecek ürünlerin arasında pirinç, yulaf, yer fıstığı, ayçiçeği, Hint yağı, kolza, susam tohumları, aspir, bazı peynirler, yağlı tohum ve meyvelerin unları ile çikolata ve kakao içeren ürünler bulunuyor. Bu ürünlere tanımlanan kota miktarları ise 200 ile 5 bin ton arasında değişiyor. Yerfıstığından eritme peynire, ayçiçeğinden meyve ununa kadar her şeyin ithalat yoluyla karşılanması kararına tepki gösteren Ayhan Barut, şunları söyledi:





“Cennet ülkemizde artan maliyetlere rağmen üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz en kaliteli ürünleri rahatlıkla yetiştirip üretiyor. Ülke çiftçisine ve yetiştiricisine destek vermek yerine adını sanını bilmediğimiz ülkelerden, tarım ve hayvansal ürün ithalatını kınıyoruz. Ülkemizi bu hale düşürenler utansın. Türkiye üretemiyor mu? Bu kadar mı acizsiniz?” diye konuştu.









İTHAL EDİLECEK 5 BİN 500 ÜRÜNDEN BAZILARI

Bazı peynir türleri

Pirinç

Yulaf

Yer fıstığı

Ayçiçeği

Hint yağı

Kolza, susam tohumları

Aspir

Yağlı tohum ve meyvelerin unları

Çikolata ve kakao içeren ürünler





‘Bu kötülüğü kabul etmiyoruz’





Tarımın AKP iktidarında tam olarak dışa bağımlı hale geldiğini vurgulayan Ayhan Barut, “2002 yılında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde tarımın yüzde 10.3 olan payı 2019 yılında yüzde 6.4’e düştü. 2003-2019 döneminde tarımsal hasıla kaybı 971 milyar lira oldu” dedi. 2003-2019 döneminde tarım ve hayvancılık ithalatının 105 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Barut, “Çiftçilerimiz 2002’de 4.5 milyar lira olan borç yükü bugün 160 milyar lirayı aştı. 2003 yılında 2 milyon 765 bin 287 kişi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı iken 2019’da bu sayı 2 milyon 83 bine düştü. Ülke tarımına ve ekonomisine, binbir emekle üreten çiftçimize yapılan bu haksızlığı ve kötülüğü kabul etmiyoruz” diye konuştu.