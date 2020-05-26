Çifte kâbus!

Mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Akdeniz Bölgesi'nde erkenci mandalina ve bazı limon çeşitlerinde hasara sebep oldu.





Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Konya'nın bir bölümünde don ve aşırı soğuklar sebebiyle mısır, ayçiçeği, patates, domates, salatalık, kabak, ceviz ve diğer ürünler zarar gördü. Mersin Erdemli'de ise etkili olan fırtına seraları tahrip etti. Bayramın ilk günü Diyarbakır'da etkili olan dolu yağışı da yine bir çok üründe zarara yol açtı.







LİMON SICAKTAN ETKİLENDİ





Mayıs ayı ortasında ülkeyi kavuran aşırı sıcaklar, Çukurova ve yöresinde erkenci mandalina ve bazı limon çeşitlerine ciddi zarar verdi. Ürünler sıcaktan yandı. Erkenci çeşit mandalina ve bazı limon çeşitlerinde üretim azalacak.





Türkiye sıcak hava sebebiyle adeta kavrulurken, sadece iki gün sonra sıcaklıklardaki sert düşüş yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına sebep oldu.





Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde 20-23 Mayıs tarihleri arasında görülen don ve kırağı bitkisel üretime ciddi zarar verdi. En çok etkilenen iller arasında Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Konya'nın bir bölümü var. Diğer bazı illerde de bitkisel üretim kısmi zarar gördü.





Mısır, ayçiçeği, patates, domates, salatalık, kabak, ceviz ve ekimi yeni yapılan ürünler soğuktan etkilendi.





ÜRETİM MALİYETLERİNDE ARTIŞ





Çiftçinin üretim maliyeti artacak. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu; aşırı soğuktan Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Konya'nın sadece bir bölümünün etkilendiğini söyledi.





Soylu, "Çiftçi belki de yeniden ekim yapmak zorunda kalacak. Tohum maliyeti başta olmak üzere çiftçinin masrafı artacak. Yeniden ekim için tarlanın sürülmesinde mazot kullanılacak. Mazot maliyeti artıracak." dedi.