Çifte maaşlı ve AKP’li Havvanur Yurtsever HSK üyesi oldu

TBBM tarafından HSK üyeliğine seçilen ve hakim-savcıların atamalarını yapan HSK Birinci Daire Üyeliğine atanan Havvanur Yurtsever AKP’li olmasıyla dikkat çekiyor.







Erdoğan’a yakın bürokratlara tanınan çifte maaş hakkı Yurtsever’e de tanınmıştı. Serbest avukatlık yapan Yurtsever’e aynı zamanda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş de yönetim kurulu üyeliği makamı verilmişti. Yurtsever yıllarca çifte maaş alan bürokratlar arasında yer aldı.





ÇEKİRDEKTEN AKP’Lİ





1972 yılında Ankara’da doğan Havvanur Yurtsever, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1997 yılından bu yana kurucusu ve ortağı bulunduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık yapan Yurtsever, 2008 yılında Ak Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve son dönemde İlçe Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevinde bulundu.





Havvanur Yurtsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliği görevlerini yürüttü.





Evli ve 3 çocuk annesi olan Yurtsever’in siyasi kimliği yargıdaki AKP etkisini tekrar gündeme getirdi.