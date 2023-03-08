Samanyolu Haber /Gündem / Çifte standartın böylesi: Yunan tutukluya cenaze izni verildi, ülkesine gidecek /08 Mart 2023 14:35

Çifte standartın böylesi: Yunan tutukluya cenaze izni verildi, ülkesine gidecek

AKP iktidarı dikkat çeken bir çifte standarta daha imza attı. Yunanistan'daki demiryolu faciasında hayatını kaybeden makinistin Türkiye'de tutuklu olan babası, ilgili makamların verdiği izinle oğlunun ülkesindeki cenazesine katılacak. Bu duruma karşın, Türkiye'de başta Hizmet Hareketi soruşturmalarındaki tutuklular olmak üzere cezaevindeki birçok kişiye cenaze izni verilmiyor.

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Türkiye, Yunanistan'daki tren faciasında hayatını kaybeden makinistin hapisteki babasını, oğlunun cenazesine katılabilmesi için geçici olarak serbest bırakma kararı aldı.

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında, 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in babasının, Türkiye’de işlediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenilmiş, bunun üzerine Yunan tarafı, babanın cenazeye katılması için serbest bırakılmasını talep etmişti.

Diplomatik kaynaklara göre aile, Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu'ndan insani gerekçelerle yardım talebinde bulundu. Yunanistan'ın Ankara'daki büyükelçiliği ise geçen hafta Türk Dışişleri Bakanlığı'na talebin 'insani boyutunu' vurgulayan bir bilgi notu gönderdi. Ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, makinistin ailesiyle görüşerek onları süreç hakkında bilgilendirdi.

Son bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin sağlandığı ve yaslı babanın, oğlunun cenazesine katılmak üzere cezaevinden geçici bir süreliğine salıverilerek Yunanistan'a hareket edeceği belirtildi.

Diğer yandan Türkiye, benzer dramlarda kara bir tabloya sahip. Özellikle Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevine konan birçok kişiye; anne, baba, çocuk ya da eş gibi en yakınlarının bile cenazesine katılması için izin verilmiyor.   

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