Çifte standartlı yaklaşım: Yavaş'a Ankapark ve çorba dağıtımı incelemesi /22 Kasım 2025 19:38

Çifte standartlı yaklaşım: Yavaş'a Ankapark ve çorba dağıtımı incelemesi

Mansur Yavaş hakkında Ankapark ve çorba dağıtımıyla ilgili iki ayrı soruşturma açılıyor. İçişleri Bakanlığı, Yavaş’ın iktidarın hedefinde olduğunu gösteren adımlar atıyor.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında iki ayrı soruşturmanın açılması gündemde. İçişleri Bakanlığı, Ankapark’ı yeterince korumadığı gerekçesiyle Yavaş hakkında müfettiş görevlendirdi. Ayrıca belediyenin ücretsiz çorba dağıtımları da incelemeye alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya paylaşımına göre Mansur Yavaş, iktidarın hedefindeki isimlerden biri. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını büyük oranda engellediğini düşünen AKP iktidarı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü adaylardan biri olan Yavaş hakkında aynı anda birden fazla soruşturma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Konser soruşturmasına İçişleri Bakanlığı’nın izin vermesinin ardından bu iki yeni soruşturmaya da zemin hazırlanmış oldu.

Yavaş’a, Melih Gökçek döneminde yapılan ancak atıl durumda kalan Ankapark’ı korumadığı gerekçesiyle soruşturma açılıyor. Ayrıca, halk tarafından beğeniyle karşılanan ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması da incelemeye alındı.

Saymaz’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına göre İçişleri Bakanlığı, Ankapark’ı ‘korumakta gerekli özeni göstermediği’ iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında ikinci kez müfettiş görevlendirdi. Halbuki geçen nisanda müfettişler ‘Kusur yoktur’ raporu vermişti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz çorba dağıtımları da incelemeye alındı.
Ayrıca Yavaş hakkında Karabük ve Çankırı mitinglerinde personel görevlendirdiği iddiası da inceleniyor.”
