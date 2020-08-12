Çifter çifter şampuan, tuvalet kağıdı aldılar

Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre beyaz eşya ve teknolojide zam gelmesini bekleyen tüketici ertelediği talebini harekete geçirirken, tuvalet kağıdı, saç boyası, bakım kremleri, deterjan ve şampuan gibi ürünlerde ise stok yaptı. Beyaz eşyada yüzde 20’lere varan haftalık artış yaşanırken, teknolojide bu artışlar yüzde 30’ları buldu. En çok satışı yapılan ürünlerden biri de cep telefonları oldu.





Satışlar hızlandı





Kur artışı ile birlikte taleplerin öne çekildiğini ifade eden Teknosa CEO’su Bülent Gürcan "tüketiciler, döviz kurundaki yükselişin kısa vadede ürün fiyatlarına yansıyacağını düşünerek kritik teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Kur artışı sonrası, bir önceki haftaya göre tüm ana kategorilerde ortalama yüzde 30 satışlar arttı." dedi. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye’de bir önceki haftaya kıyasla ciro bazında önemli bir başarı kaydettiklerini ifade etti. Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Ali Yıldız, önceki haftaya kıyasla yüzde 20’lik artış olduğunu söyledi.





Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, "Pandemi döneminde hijyen ve kişisel bakım ürünlerine talep çok fazlaydı fakat yeni normal ile birlikte kozmetik satışlarımız da artış göstermeye başladı” dedi.





Gazetenin görüşlerine başvurduğu perakende mağazası sorumluları da son birkaç gündür özellikle aynı üründen iki ve üzeri alışverişlerin arttığını kaydetti. Çalışanlara göre, tüketicilerin stoklamayı en çok tercih ettiği ürünlerden biri zam şampiyonu tuvalet kağıdı, deterjan ve salça benzeri konserve ürünlerinden oluşuyor. Tüketiciler en çok bu ürünlere zam geleceğini düşünüyor.







Çifter çifter şampuan aldılar





Kozmetik zincir marketlerinde de saç boyası, deodorant, şampuan gibi acil ürünlere olan ilgi dikkat çekiyor. Bazı tüketicilerin 4’er adet şampuan aldıklarına şahit olduklarını söyleyen bir kozmetik zinciri mağaza yetkilisi, “Aslında sosyal medyada dolar ya da Euro ne zaman en çok konuşulan konu olsa satışlarımızda ya da mağaza ziyaretlerimizde hissedilen artışlar oluyor" dedi.



