Çiftlik Bank dosyasına gizlilik kararı

Kamuoyunda “Tosuncuk” lakabıyla tanınan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı ortaya çıktı.







Çiftlik Bank’ın Kurucusu Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında havalimanında gözaltına alınmıştı.





Türkiye’ye getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





130 BİN KİŞİ PARALARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?





Mehmet Aydın için yargılama süreci ve dolandırılan 130 bin kişinin paralarını geri alıp almayacağına ilişkin süreç ayrı işleyecek. Aydın’ın üzerinde mal varlığı olup olmadığı yönünde tespitler yapılacak.