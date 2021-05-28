Çiftlikbank ve Thodex'ten sonra yeni bir vurgun şoku

“Daha fazla kâr vaadi” ile para toplayan sistemlerden biri daha battı. 2020 yılında “Ava Premium” ismi altında piyasadan yüz milyonlarca lira toplayan şirketin sahipleri kayıplara karıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ava Premium ile bağlantılı Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Kronos'ta yer alan habere göre oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlayacaklarını vaat eden Ava Premium’un yöneticileri geride binlerce mağdur bıraktı.





ÇİFTLİKBANK KURUCUSU MEHMET AYDIN GİBİ KAYIPLARA KARIŞTILAR





Topladıkları paralarla ortadan kaybolan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında suç duyurusu yapılırken, mağdurlar ne yapacaklarını bilemeden şikâyet sitelerinde seslerini duyurmaya çalışıyor.







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ya da diğer regülatör kuruluşlardan izin alınmadan yapılan para toplama, yüksek faiz verme, yüksek kazanç vaadinde bulunmak suç unsuru olarak öne çıkıyor.





“HAFTALIK YÜKSEK KAZANÇ” VAADİ İLE DOLANDIRDILAR





Yüksek getiri ve yüksek faiz vaadiyle vatandaşlardan para toplayan şirket yetkilileri haftalık olarak kazanç garantisi veriyorlardı.





Ava Premium’un sitesi açıkken vaat olarak şunlar dile getirilmişti: “Ava Yazılım Ltd. Şti. tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor.





Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.”





2018’DE İSTANBUL’DA PERPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE KURULDU





2018 yılında T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi olarak İstanbul’un Şişli ilçesinde Perpa alışveriş merkezinde kurulan şirketin sahiplerinin Arjantin ve Suriye uyruklu kişiler olduğu ortaya çıktı.





Arjantinli Luis Abdel Salam’ın Kağıthane’de ikamet ederken Suriye uyruklu Ahmad Salem Eshany’nin de Suriye’nin Humus şehrinde ikamet ettiği ortaya çıktı. 100 bin lira sermaye ile kurulan şirkette iki ortak sermayeyi yarı yarıya bölüştü.





Şirketin ana faaliyeti ise internet ortamında elektronik ticaret veya elektronik tahsilat ve yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açmak olarak belirtilmiş.





2020’DE ŞİRKETİ MELİKE POLATEL DEVRALMIŞ





28 Mayıs 2020 tarihinde T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi’ni Melike Polatel iki yabancı uyruklu şahıstan satın aldı. Satın alma sonrasında Polatel kendisine şirket müdürü unvanı verdi.





İstanbul Şişli’de Trump Tower’da merkezi bulunan şirket T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi unvanını 12 Haziran 2020 tarihinde değiştirdiği ortaya çıktı. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.





SPK’NIN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADIĞI İSİMLER





Sermaye Piyasası Kurulu tespit ettiği 3 kişi için suçlarını da belirten açıklamayı haftalık bülteninde yayımladı.





SPK bülteninde şu ifadeler yer aldı:





“Melike Polatel için “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Yazılım Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,





Yaşar Tursun hakkında “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Mobil Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,





Ali Tatar “www.yadapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Yada Premium Bilişim Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması.”





MAĞDURLAR ÇARESİZ





Mağdurlar karşılarında muhatap bulamayınca şikâyet sitelerine yönelmeye başladı. Hürriyet’in haberine göre paralarını kaybeden hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giren kişiler dertlerini internet sayfalarına dökmeye başladı.