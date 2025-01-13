Çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı öldü

Beş kayakçıdan oluşan bir grup, Piedmont bölgesindeki Trasquera köyünün yukarısında çığ altında kalırken, kurtarılan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı.



Hayatını kaybeden kayakçılar, 2.800 metrenin üzerinde kayak yaptıkları noktadan birkaç yüz metre boyunca aşağı sürüklendi. Cansız bedenler henüz çıkarılmadı çünkü yerel sulh yargıcından izin bekleniyor.



Bölgede 2.100 metrenin üzerinde "önemli çığ tehlikesi" uyarısında bulunulmuştu. Beşinci seviyenin en tehlikelisi olduğu ölçekte üçüncü seviye alarm verilmişti.



Kurtarma ekiplerinin, çığın üç kişiyi sürüklediğini gören bir kayakçı tarafından mı yoksa kendilerini kurtarmayı başaran diğer iki kişi tarafından mı uyarıldığı ise henüz belli değil. Raporlara göre, grup kramponlarla yokuş yukarı tırmanıyor ve daha sonra kayaklarla iniyordu