Çığ faciası: 57 ölü!

Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinde düşen çığda en az 57 kişi hayatını kaybetti.





Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan Pakistanlı yetkililer sağanak yağmurun çığa sebep olduğunu ve çığ düşmesi soncu Neelum vadisinde birçok kişinin mahsur kaldığını belirtti.





Bir yetkili birçok kişinin kaybolduğunun acil durum servislerine bildirildiğini aktardı.





Pakistan'da son 20 yılın en şiddetli kış mevsimi yaşanıyor.





Pakistan Meteoroloji Ofisi, eyalette bu dönemde ortalama 50 santimetre olan kar kalınlığının son günlerdeki yağışla 1,4 metre olarak ölçüldüğünü kaydetti.