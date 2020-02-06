Çığ felaketinde sıcak gelişme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen iki çığ faciasında ekipler üç kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e ulaştı, 84 kişinin de yaralandığı açıklandı.







Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. 85 kişilik AFAD'ın kurtarma uzmanları ve 75 kişilik Jandarma kurtarma uzmanları ile birlikte çalışıyor. Ekipler, kar kütlesi altında kaldığı düşünülen iki kişiye ulaşmaya çalışıyor.





Erdoğan'ın danışmanından iş makinası iddiasına yalanlama





Çığın iş makinalarına yolu açma emri verilmesi üzerine yaşandığı yönündeki iddiaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP eski milletvekili Gülşen Orhan'dan yanıt geldi. Orhan Twitter üzerinde paylaştığı mesajında, çığ felaketi yaşandığı sırada Ankara-Van seferini yapan uçakta olduğunu söyledi. Felaketin ardından olay yerini ziyaret eden Orhan, açıklamasında "Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiçbir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiçbir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti" ifadelerine yer verdi.





HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, felaketin Orhan'ın çığ tehlikesi uyarılarını dikkate almayarak iş makinaları ile yolu açtırması ve makinaların yüksek desibeli nedeniyle çığın tetiklenmesi üzerine yaşandığını iddia etmişti.





Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, salı günü öğleden sonra çığ düşmüştü. Ekipler, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 kişiyi çıkarmıştı.





Ulaşılamadığı bildirilen iki kişiye ulaşmak için operasyon sürerken, dün ikinci çığ düşmüştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kalmış, 33 kişi yaşamını yitirmişti.