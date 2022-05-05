Samanyolu Haber /Gündem / Çiğ süt fiyatları tekrar zamlandı /05 Mayıs 2022 20:14

Çiğ süt fiyatları tekrar zamlandı

Yüksek seyreden enflasyon fiyatları gıda rünlerine de zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak çiğ süt fiyatına tekrar zam geldiği açıklandı.

SHABER3.COM

Bir süre önce zamlanan çiğ süt fiyatlarının tekrar artırıldığı aktarıldı.

Yükselen enflasyon ve artan girdi maliyetleri nedeniyle gıda ürünlerine yeni zamlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ulusal Süt Konseyi yönetiminin çiğ süt fiyatını yeniden belirlediği ifade edildi.

YÜZDE 30 ZAM GELDİ

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için bugün toplandı. Toplantıda çiğ süt fiyatları yüzde 30 artırılarak, 5.7 liradan 7.5 liraya çıkarıldı. Belirlenen yeni fiyat 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Çiğ süt prim destekleri de 1 liradan 20 kuruşa düşürüldü. Buna göre 1 Mayıs'tan itibaren çiğ süt prim desteği 20 kuruş olarak uygulanacak. Çiğ süt prim desteği ile birlilkte çiğ süt fiyatı 7.70 lira olacak.
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