Ciğer zammı rekor kırdı: Urfalı ciğeri unuttu, esnaf kepenk kapattı

Urfa’da, sevilerek tüketilen ciğer, tarihinin en yüksek fiyatına ulaştı. Rekor fiyatlar karşısında ciğerci esnafı da Urfalı da zor durumda kaldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre geçen sene 300-350 TL bandında olan kuzu ciğerinin kilogram fiyatının 750 TL’ye çıkması esnafın kepenk kapatmasına da neden oldu.





'FİYATI YÜZDE 100 ARTTI'

Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Zaman, fiyatlardaki artışa dair esnafın da halkın da zor durumda olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Kuzu ciğerinin fiyatı sade haliyle 750 TL'ye, takım karışık alındığında 550 TL’ye yükseldi. Takımda böbrek gibi parçalar içine giriyor ama ciğerin miktarı azalıyor. Geçen yıl 330-350 TL civarında olan ciğerin fiyatı, bu yıl yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.”





Zaman, Urfa'da ciğer fiyatlarının diğer illere göre hala daha ucuz olduğunu da sözlerine ekleyerek, İstanbul'da fiyatın 1000 TL'ye kadar çıktığını belirtti.





Urfa'da alım gücü düşük olan büyük bir kesim olduğunu söyleyen Zaman, buna rağmen eskiden haftada iki kez ciğer yemeye gidenlerin şimdi ayda bir defa ciğerciye gittiğini söyledi.





'ASGARİ ÜCRETLİ CİĞER YİYEMİYOR'

Esnafın maliyetler altında ezildiğine dikkat çeken Zaman "Birçok esnaf, kira, elektrik ve su faturalarının yüksek olmasından dolayı maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. 2024 yılında yaklaşık 100 esnaf iş yerlerini kapatma kararı aldı ve vergi levhalarını terk ettiler” diye konuştu. Bu durumun, özellikle yüksek enflasyon ve artan maliyetlerden kaynaklandığını vurgulayan Zaman, esnafın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.





İstanbul'daki ciğer fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu, orada bir dürümün 550 TL'ye kadar satıldığını söyleyen Zaman, burada fiyatların 200-250 TL arasında olmasına rağmen vatandaşın bu fiyatları ödeyemediğini belirtti.





‘GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA BU YIL ÇOK DAHA ZOR GEÇİYOR’

Ciğer satan esnaf Mahmut Ersancak da fiyatların yüksek seyretmesinden şikayetçi. “Şu an ciğer fiyatları 750 TL'ye yükselirken kuşbaşı etin fiyatı 500-600 TL arasında, fiyat farkı çok büyük” diyen Ersancak, kuzu ciğeri kullandığı için 750 TL'ye almak zorunda kaldığını ve bunun da fiyatları etkilediğini kaydetti. Sığır ciğerinin fiyatının ise 400 TL civarında olduğunu aktaran Ersancak, tercih edilen ciğerin de fiyatları etkilediğini söyledi.





Ersancak, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yılın çok daha zor geçtiğini ve esnafın iş yerlerini kapatma aşamasına geldiğini de sözlerine ekledi.





Sakatat satan Musa Gerger, canlı hayvan sayısının artmasının fiyatları düşüreceğini savundu.





CANLI HAYVAN ÖNERİSİ

Sakatat satan Musa Gerger, canlı hayvan kesimlerinin artması durumunda bu sorunun çözülebileceğini savundu. Gerger'e göre, sakatatın bu kadar yetersiz olmasının en büyük nedeni, Urfa'ya genellikle karkas etinin getirilmesi. Karkas etinde sakatat bulunmadığı için, sakatat fiyatlarının yükseldiğini ve kesilmiş et yerine canlı hayvan gelmesi durumunda bu sorunun büyük ölçüde azalacağını anlatan Gerger, “Şu anda, şap hastalığının ardından yeni hayvanlar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı. Bu durumu düzeltebilir” dedi.





Ayrıca, kuyruk yağı fiyatında bu hafta 50 TL'lik bir düşüş olduğunu ve bunun kendilerini sevindirdiğini belirten Gerger, kuyruk yağının da ciğerin bir malzemesi olduğunu hatırlatarak, karkas etinin yerine canlı hayvanın girmesiyle birlikte, sakatat fiyatlarının düşeceğini düşündüklerini söyledi.





Ramazan ayında ithal hayvanların Urfa'ya gelmesini beklediklerini ve bunun da fiyatları dengeleyeceğini umduklarını sözlerine ekledi.