Cihan Ekşioğlu'na tahliye! Tefecilikten yatmaya...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye kararı verildi. Ekşioğlu’nun avukatları, Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutukluluk kararının kaldırılması talebiyle başvuruda bulundu.



Başsavcılığın “tutukluluk halinin devamı” yönündeki mütalaası doğrultusunda Sulh Ceza Hâkimliği, Ekşioğlu hakkında tutukluluğun sürmesine hükmetti.



Bu karara karşı müdafiler Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. Başsavcılık, itirazın reddi ve tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi; ancak Asliye Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaasına aykırı şekilde tefecilik suçları dışındaki suçlar bakımından Ekşioğlu için tahliye kararı verdi.



Ekşioğlu, tefecilik suçu kapsamında halen tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak. Başsavcılık, şüphelinin diğer şüphelilerle birlikte dosyada yer alan tüm suçlar yönünden soruşturulmaya devam edildiğini belirtti.



NE OLMUŞTU?



Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum’a (Paramount Otel) yönelik ‘çökme’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.



Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.



19 Ekim 2025’te Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.