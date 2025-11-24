Samanyolu Haber /Gündem / Cihan Ekşioğlu'na tahliye! Tefecilikten yatmaya... /24 Kasım 2025 20:45

Cihan Ekşioğlu'na tahliye! Tefecilikten yatmaya...

Paramount Otel’e ‘çökme’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Ekşioğlu, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçundan tahliye edildi ancak tefecilik suçundan halen tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu tahliye kararı verildi. Ekşioğlu’nun avukatları, Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutukluluk kararının kaldırılması talebiyle başvuruda bulundu.

Başsavcılığın “tutukluluk halinin devamı” yönündeki mütalaası doğrultusunda Sulh Ceza Hâkimliği, Ekşioğlu hakkında tutukluluğun sürmesine hükmetti.

Bu karara karşı müdafiler Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. Başsavcılık, itirazın reddi ve tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi; ancak Asliye Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaasına aykırı şekilde tefecilik suçları dışındaki suçlar bakımından Ekşioğlu için tahliye kararı verdi.

Ekşioğlu, tefecilik suçu kapsamında halen tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak. Başsavcılık, şüphelinin diğer şüphelilerle birlikte dosyada yer alan tüm suçlar yönünden soruşturulmaya devam edildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum’a (Paramount Otel) yönelik ‘çökme’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

19 Ekim 2025’te Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cihan Ekşioğlu'na tahliye! Tefecilikten yatmaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:31:00