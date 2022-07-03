Cihan Ekşioğlu'nun kardeşi Candan Baki Ekşioğlu öldü

EKBA Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’nun kardeşi olan Candan Baki Ekşioğlu hayatını kaybetti.







Kısa Dalga'nın haberine göre, hafta sonu tatil için memleketi Ordu Mesudiye Topçam’a gelen 38 yaşındaki iş insanı Candan Baki Ekşioğlu Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.





Candan Baki Ekşioğlu için bugün İstanbul Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Ekşioğlu Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek. Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu için 'F... Borsası'nın mucidi demişti.