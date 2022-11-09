Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, önceki gün katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” ifadeleri üzerine dün hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınmıştı.





Dün geceyi emniyette geçiren Kolivar, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan açıldığı bildirilmişti.





Kolivar, muhabirin ‘Bir şey söyleyecek misiniz’ sorusuna, ‘Niye burada olduğum belli’ yanıtını verdi.