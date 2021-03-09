Samanyolu Haber /Gündem / Cihangir İslam CHP'ye katıldı /09 Mart 2021 14:36

Cihangir İslam CHP'ye katıldı

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. Cihangir İslam, parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı.

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Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısında İslam'a rozetini de taktı. İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi. 

2018'deki seçimlerde Millet İttifakı'na katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partisi kökenli Cihangir İslam yemin töreni öncesi CHP’den istifa etmiş ve Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı. Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

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