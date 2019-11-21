Samanyolu Haber /Gündem / Cihangir İslam’ın “Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz” çıkışı! Soylu’yu rahatsız etti /21 Kasım 2019 10:03

Cihangir İslam’ın “Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz” çıkışı! Soylu’yu rahatsız etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu ile Saadet Partisi Cihangir İslam arasında tartışma çıktı.

Mecliste gergin dakikalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ahmet Altan’ın terörle ne alakası var? Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz” diye çıkıştı. İslam’ın bu sözlerine sinirlenen Soylu, “Ahlaksızlık yapma” diye bağırdı. AKP ve MHP milletvekilleri Soylu’ya destek olurken, Cihangir İslam’ı şov yapmakla ve provokatörlükle suçladı.
 
İslam’ın da milletvekillerine karşılık vermesi üzerine bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağa kalkarak, İslam’a tepki gösterdi. Soylu, “Ahlaksızlık yapma, . Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provokatör olduğunu herkes biliyor. savunucususun” dedi.

İslam ise Soylu’ya “Gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz” diye karşılık verdi.
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