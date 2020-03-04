Samanyolu Haber /Politika / Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa etti /04 Mart 2020 21:09

Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa etti

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, partisinden istifa etti.

SHABER3.COM

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, partisinden istifa etti. İstifasını Meclis Başkanlığı’na bildiren İslam’ın gelecek hafta kurulması beklenen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın partisine geçmesi bekleniyor.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti. İslam, istifasını Meclis Başkanlığı’na da bildirdiğini ifade etti.

SAADET’İN MİLLETVEKİLİ SAYISI 1’E DÜŞTÜ

Independent Türkçe’nin ulaştığı İslam, şu an bir değerlendirme yapmak istemediğini, gelecek günlerde bir açıklama yapacağını kaydetti. İslam’ın istifasıyla Saadet Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 1’e düştü. Saadet Partisi, TBMM’de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.

HAS PARTİ’NİN DE KURUCULARINDAN

1959 yılında Sakarya’da dünyaya gelen İslam, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesörü. ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada – Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center’da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS Parti, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. İslam’ın 100’ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi de var. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babası.

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