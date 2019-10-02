Samanyolu Haber /Politika / Cihangir İslam'dan "KHK" çıkışı /02 Ekim 2019 11:01

Cihangir İslam'dan "KHK" çıkışı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı'ya cevap verdi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının suçlu olmadığını, bir aftan ziyade sadece hukukun işletilmesini talep ettiklerini vurgulayan İslam, "Naci Bostancı yaz bir kenara: Bir gün siz hukuku işletin diyeceksiniz ve biz tereddütsüz işleteceğiz. O günü de göreceksiniz." dedi.

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Adalet ve Kalınma Partisi'nin (AKP) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivil ölüme terk ettiği 150 bin kişi haklarının iade edilmesini bekliyor. 

Muhalefet partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ekim ayında görüşülecek yargı paketinde KHK mağdurlarının haklarının iadesi için bir fırsat olduğuna dikkati çekiyor.

İSLAM: KHK'LILAR "SADECE HUKUKU İŞLETİN" DİYOR

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı , "KHK'lılara af gelecek mi?" sorusuna, "Gündemimizde yok." cevabını vermişti. 

Bu sözler üzerine Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, KHK mağdurlarının suçlu olmadığını, bir aftan ziyade hukukun işletilmesini talep ettiklerini vurguladı. 

İslam, "Naci Bostancı yaz bir kenara: Bir gün siz hukuku işletin diyeceksiniz ve biz tereddütsüz işleteceğiz. O günü de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

NACİ BOSTANCI: KHK'LILAR DİYE BİR GRUP YOK

Habertürk'te katıldığı "Gün Ortası" programında Bülent Aydemir'in "KHK'lılara af gelecek mi?" sorusuna AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı şu cevabı vermişti: "Öyle bir şey olmaz. Bu işin propagandası ile hukuk temelindeki uygulaması, şüphesiz birbirinden farklı olacaktır. KHK'lılar diye bir grup yok. Çok farklı nitelikler taşıyan insanlar var."
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