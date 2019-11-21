Cihangir İslam’dan kritik soru

SAMANYOLUHABER- Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kendisine tabi olmayan cemaat ve gruplara hayat hakkı tanımadığını söyledi.







Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen İslam, AKP’nin arka bahçesine dönüştüremediği birkaç cemaati sindirmek için neler yapabileceğini görmek isteyenlerin Süleymancılar ve Alparslan Kuytul cemaatinin başına gelenlere bakması gerektiğini istedi.





CİHANGİR İSLAM: YURDU TOMA ORDUSU İLE YIKTILAR





İslam, “Süleymancılar” (Süleyman Hilmi Tunahan’ın takipçileri) diye bilinen cemaatin 1979’dan beri İstanbul Kâğıthane’de hizmet veren bir öğrenci yurduna 31 Ekim’de sabahın 4’ünde Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve plastik mermilerle baskın yapıldığına işaret etti.





“Karşınızda herhangi bir silahlı grup yok. Silahı bırakın sopa taşıyan insanlar bile değil. Vandallık gösterileri altında yurdun camları kırıldı, boşaltıldı.” diyen İslam, “kaçak yapılanma” gerekçesinin inandırıcı olmadığını kaydetti. İslam, 1979’dan beri hizmet veren yurdun bulunduğu bölgede bütün arazinin Hazine’ye ait olduğunu ve bütün yapıların başlangıçta “kaçak” olarak inşâ edildiğini aktardı.





Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, AKP'nin İslami cemaatleri "benden ve ötekiler" diye ikiye ayırdığını, kendisine tabi olmayanlara hayat hakkı tanımadığını söyledi.





“AKP’Lİ CEMAATLER GİBİ DAVRANSALARDI BUNLAR BAŞINA GELİR MİYDİ?”





İslam benzer bir baskı ve zorbalığın AKP’nin zulüm ve haksızlıkları karşısında sessiz kalmayan Alparslan Kuytul’un reva görüldüğünü belirtti.





İslam, “Bunları üst üste koyduğumuzda şu soruyu mutlaka sormalıyız. Bugün AKP’nin ve bu iktidarın resmi himayesi altında olan cemaatler ve dernekler gibi davransalardı acaba bu Süleymancıların ve Alparslan Kuytul cemaatinin başına bütün bunlar gelebilir miydi? Bu noktada kilit sorumuz budur.” dedi.



