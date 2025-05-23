Cihantimur ailesi 2 kat kan parası verip şikayeti geri çektirmiş

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki Timur Cihantimur ehliyetsiz bir biçimde kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından anne Eylem Tok, Cihantimur’u önce Mısır’a, daha sonra ise ABD’ye kaçırmıştı. Daha sonra ikili, ABD’de tutuklanmış ve Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.





ACİ’NİN EŞİ DAVADAN VAZGEÇTİ!

Halktv'de yer alan habere göre Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, geçtiğimiz gün verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Söz konusu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerine yer verilmişti. Baba Özer Aci ve gelini Şükriye Aci arasında tazminat tartışması meydana gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’un avukatı İlyas Karahan bir açıklamada bulundu.





“ZARARLARININ 2 KATI ÖDENDİ”

Yapılan açıklamada, olayın kamuoyuna cinayet gibi aktarıldığı ileri sürülürken “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, açıklamada Bülent Cihantimur’un taziyeye gittiği ve ailesiyle birlikte ilk günden itibaren görüştüğü bilgisi yer aldı.