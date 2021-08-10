Cihat Yaycı ayrımcılık ve nefret içeren söylemleri sebebiyle Bahçeşehir Üniversitesinden atıldı

Ordudaki subayları fişleyen emekli Tümamiral Cihat Yaycı’ya şok üstüne şok geliyor. Yaycı’nın Rum ve Ermenilere yönelik nefret söylemleri sebebiyle YouTube yayınları engellenmişti. Müstafi Amiral Yaycı’nın başında olduğu Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin sosyal medya hesabı da Twitter tarafından askıya alınmıştı.







YAYCI’YA 1 YIL DAYANABİLDİLER

Cihat Yaycı’nın başında olduğu Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi de üniversite bünyesinden çıkarıldı. Üniversitenin internet sitesine girildiğinde Yaycı’nın başında olduğu merkez artık yer almıyor. Ayrıca Akademik Kadro içerisinde de Yaycı’nın isim ve iletişim bilgileri bulunmuyor.





ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEN ÇIKARILDI

İnternet ansiklopedisi ve bilgi arşivi Vikipedi de Yaycı ile ilgili yeni bilgiyi şu ifadelerle verdi: “Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS), 24 Temmuz 2020’de Cihat Yaycı tarafından ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde BAU DEGS adıyla kurulup, sonrasında buradan ayrılarak Türk DEGS adını alan uluslar arası ilişkiler, uluslar arası hukuk ve denizcilik alanında faaliyet gösteren bir strateji merkezidir.”





YOUTUBE VE TWİTTER YAYCI’YI ENGELLEDİ