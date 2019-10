Çıkar yol bulamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki kriz tablosunu görmezden gelerek yeni ekonomi programları açıklıyor.





Ekonomistlerce gerçekçilikten uzak bulunan bu hedefler, iktidar medyasında “Ekonomi uçuşa geçti” başlıkları ile sunulurken Albayrak'ın 2022 yılı ekonomik hedefi, tüm tahminleri doğru olsa dahi, 2008 yılının gerisinde kalıyor.





Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, “Bir büyüdük, bir büyüdük, baktık ki daha yoksuluz!” başlıklı yazısında bu tezi ortaya koyuyor:





“Yeni Ekonomi Programımdaki büyüme ve kur varsayımına ilişkin tüm öngörüler hiç sapma göstermeden gerçekleşse bile 2022 yılında ulaşacağımız kişi başına gelir, 2008'in, yani tam on beş yıl öncesinin altında kalacak. Bu yılki kişi başına gelir de on yıl önceki düzeyde gerçekleşecek, tahmin bu yönde” ifadelerini kullandı ve “Kişi başına gelirin ne kadar arttığını konuşurken artık on yıl, on beş yıl önceyle kıyaslamaya yanaşamıyor ve çok daha eski yılları gündeme getirmek durumunda kalıyoruz."





Kişi başına düşen gelir üzerinden değerlenirme yapan ekonomist, Albayrak'ın programının, 2022 yılında kişi başına gelirin 10 bin 534 dolara ulaşacağını öngördüğüne dikkat çekiyor.





Bu süreçte Türkiye'nin yeni bir kur şoku yaşamama şerhini koyan Aktaş, "Kişi başına gelirde bu yıl için beklenen 9 bin 93 dolar, neredeyse on yıl önceki düzeyde. Kişi başına gelir, 2009 yılında 8 bin 980 dolar olmuştu. Kişi başına gelirin zirve yaptığı 2013 yılının 3 bin 387 dolar altında kalacak. 2013-2019 farkı oransal olarak tam yüzde 27'lik bir düşüşe işaret ediyor" ifadesini kullanıyor.





"Biz yıllar yılı yol yaptık, köprü yaptık, hastane yaptık. Tamam bunlar da elbette gerekli, elbette ihtiyaç ama yol, köprü, hastane bize milli gelir olarak pek dönmüyor" diyen Aktaş, "Yolu, köprüyü yaptık bitti. Bunun ekonomiye kuşkusuz katkısı var da işte o katkı milli geliri pek fazla etkilemiyor, hele hele kişi başına gelire kadar yansıyacak bir etki neredeyse hiç doğmuyor. Sonra da kişi başına gelirin ne kadar arttığını konuşurken on yıl, on beş yıl önceyle kıyaslamaya yanaşamıyor ve çok daha eski yılları gündeme getiriyoruz" görüşünü dile getiriyor.